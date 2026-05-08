今シーズン限りでのバイエルン・ミュンヘン退団が発表されたレオン・ゴレツカは、今年夏の移籍市場での注目銘柄であり、既にアトレティコ・マドリードやナポリ、アーセナルが獲得を検討しているとされる。こうした中、アメリカメディア『ESPN』によれば、ACミランがゴレツカと今年夏の入団で合意間近に迫っているという。入団に向けた交渉は細部を詰める作業を残すのみとなっていて、ミランはゴレツカに対して3年契約と年俸500万ユ