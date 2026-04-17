バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、あの“ヒップホップ界のカリスマラッパー”が登場！彼が首元にジャラジャラとつけたネックレスは、総額8000万円もするのだとか。ロケ中に、この高額ネックレスが消えた……!? 【TVer】筋肉ムキムキ上裸を千鳥もガン見！“ヒップホップ界のカリスマラッパー”の熱すぎるライブパフォーマンス映像 あの“ヒップホップ界のカリスマラッパー”とは、47