総額2.4億円級の記念品が集結！大谷翔平『伝説コレクション無料展示イベント』

大谷翔平選手の節目の試合を物語る記念コレクションが、名古屋で無料公開されています。

本人直筆サイン入りユニフォームや記念ホームラン球を、間近で見られる展示です。

会場はBaseball Field to Futureです。

開催期間：2026年3月6日から3月22日まで会場：Baseball Field to Future所在地： 愛知県 名古屋市 東区矢田南4丁目102-3 イオン モー ルナ ゴヤドーム前3階営業時間：10:00から21:00まで見学料金：無料

展示されるのは、大谷翔平選手の節目を象徴する記念品3点です。

総額2.4億円と案内されるコレクションで、国内でも高額級の展示になっています。

野球ファンにとっては、試合の記憶を現物でたどれる貴重な機会です。

買い物の合間にも立ち寄りやすく、無料で見学できるのも魅力です。

展示販売に関する案内もあり、記念品に関心が高い来場者にも注目の内容です。

本人直筆サイン入りユニフォーム

展示内容：2024年の日本人選手最多ホームラン記録達成試合で着用したユニフォーム特徴：本人直筆の記念サイン入り

日本人選手最多ホームラン記録を打ち立てた試合で着用したユニフォームです。

本人直筆サイン入りで、記録達成の熱量まで伝わってくる1点です。

大谷翔平選手の歴史を象徴する展示として強い存在感を放っています。

51号ホームランボール

50本塁打50盗塁を達成した試合の流れを締めくくる、51号ホームランボールも展示されます。

歴史的記録の余韻を感じられる、ファン必見の記念品です。

大記録の瞬間をより具体的に想像できる展示になっています。

NLCS第3号ホームランボール

2025年に10奪三振と3本塁打を記録した試合で最後に打った、NLCS第3号ホームランボールも並びます。

投打で圧倒した試合を物語る品として、今回の展示でも大きな見どころです。

現地で見ることで、記録の重みをより実感できます。

大谷翔平選手の節目を現物でたどりたい方にうれしい展示です。

無料で立ち寄れるため、家族や友人と気軽に見学しやすいのもポイントです。

名古屋で貴重な記念品を間近に見られる展示です。

Baseball Field to Futureで開催される大谷翔平選手の伝説コレクション無料展示の紹介でした。

よくある質問

2026年3月22日まで開催されます。

Q. 会場はどこですか。

愛知県名古屋市東区矢田南4丁目102-3のイオンモールナゴヤドーム前3階にあるBaseball Field to Futureです。

Q. 見学料金はいくらですか。

見学料金は無料です。

