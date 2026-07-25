名古屋市
『名古屋市』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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「パト鬼」と称してバイクを暴走させた疑い、男子高校生ら3人逮捕 愛知県
東海テレビ
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八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
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八村塁が日本代表復帰を表明、LA五輪での初勝利を最大目標に掲げる
JBAとの関係修復が進み、八村は11日から代表合宿に合流するという
スポーツ報知
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八村塁がロス五輪での1勝を誓い、パリ以来の日本代表活動に復帰
パリ五輪後に日本協会を批判した八村が代表復帰を果たし、協会との雪解けを印象づけた
スポニチアネックス
2026年8月6日
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名古屋高速に自転車侵入し路側帯を逆走、料金所で保護「間違えた」
メ〜テレニュース
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八村塁が2年ぶりに日本代表へ復帰、ロサンゼルス五輪を最大目標に掲げる
2028年ロサンゼルス五輪が最大の目標と述べ、予選への強い決意を語った
共同通信
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八村塁と島田会長が合同会見、協会との確執を経て日本代表で共闘へ
パリ五輪後の確執を経て代表復帰が決まり、ロス五輪を目指すと表明した
スポニチアネックス
2026年8月5日
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藤井聡太六冠が逆転負けを喫し、王座奪還と七冠復帰は来期以降へ持ち越し
終盤まで優勢だったが最終盤に手を戻す判断が誤りとなり逆転負けを喫した
ABEMA TIMES
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ボクシング元王者・薬師寺保栄被告、養子縁組届を偽造して提出した罪認める
メ〜テレニュース
2026年8月2日
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エンタメ公演「名古屋飛ばし」是正 新劇場が誕生へ 2027年7月の開業目指す
サンライズプロモーションが建物を取得し2027年7月の開業を目指すという
オリコンニュース
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高校3年生の町内会長が誕生 熱意や取り組みに住民も応え、輪が広がる
高齢化で引き受け手がいない中、加藤瑞稀さんが両親の会話を聞き立候補
共同通信