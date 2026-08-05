イオンモール
『イオンモール』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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イオンモール熊本の前に献花台を設置「安らかに眠っていただきたい」
KKT熊本県民テレビ
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ハビタ社長はハーバードMBA取得のエリート、批判殺到で素顔に注目
デイリー新潮
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爆発事故で…店に戻り従業員被災 弁護士の見解は「数千万円の賠償も」
FRIDAYデジタル
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イオンモール熊本で爆発事故 なぜ避難後に再入館できたのか
集英社オンライン
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阪神・大竹耕太郎が熊本地震の被災地に思いを馳せ、涙の今季4勝目
熊本出身の左腕は被災地の苦しみを胸に「逃げずに立ち向かう」と誓い
スポーツ報知
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阪神・大竹耕太郎が熊本地震後初登板で白星、故郷への思いを語る
スポニチアネックス
2026年8月6日
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イオンモール爆発事故 大学院准教授が見解「戻るなと言えるか分からない」
J-CASTニュース
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イオンモール熊本の爆発事故をめぐり、ガス事業者全体に安全確認を要請
FNNプライムオンライン
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「戻れるなら戻って」許されない…イオンモール爆発事故に元テレビ局員私見
下矢氏は、事故後の企業対応を「やらかしガチなひどさ」と表現した
livedoor ECHOES
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イオンモール熊本の爆発事故 地震でLPガス配管が損傷し引火したか
FNNプライムオンライン
2026年8月5日
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大規模施設の設備点検を要請
TBS NEWS DIG
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「私の指示がなければ…」イオンモール爆発で従業員死亡、ハビタ幹部が告白
幹部が当時、店長に電話で、可能なら売上金を金庫に移すよう指示していた
集英社オンライン
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イオンモール熊本の爆発事故「LPガスが原因だった可能性が高い」
RKK熊本放送
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「イオンモール熊本」での爆発事故を受け、イオンが事故調査委員会を設置
爆発や人的被害の原因解明と再発防止策の策定が委員会の主な目的である
読売新聞オンライン
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ハビタ社長に批判殺到 従業員2人の死亡後に会社HPの経歴と写真を削除
親会社のHPでは、代表取締役の経歴と顔写真が7月31日までに削除されたという
週刊女性PRIME
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イオン爆発、会社の説明から遺族に「虚偽の説明」をしていた可能性が浮上
文春オンライン
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イオンモール熊本爆発事故、消防隊員の話を伝え聞いた母親の叫び
知人の消防隊員に捜索を頼むと、爆発翌日に遺体の損傷が激し過ぎるとの連絡が
デイリー新潮
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ハビタは親会社HPから削除の逃げ姿勢…担当者が取材に見せた「動揺」
女性自身
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イオンモール熊本爆発事故、SNS発信で「誤情報」拡散…どう向き合うべきか
日テレNEWS NNN
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イオンモール熊本爆発事故 爆発起きる14分前最後の連絡「店舗出るところ」
オンワードホールディングスが、従業員との当時のやりとりを明かした
日テレNEWS NNN