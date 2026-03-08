◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの２番手・隅田知一郎投手（西武）が３回２安打７奪三振１失点（自責０）と好投した。直後に吉田が２ランを放って日本が逆転。好投で勝利をたぐり寄せ、「僕で試合は動くだろうなと思っていたので、思い切っていきました。ハードラックな打球が飛んだりして、不運になってしまいましたけど、集中して１人１人投げることができたのでよかったです」と振り返った。

先発・菅野のあとを受け、両軍無得点の５回からマウンドへ。５回は２者連続で空振り三振を奪う好スタートを切ると、２死一塁となってからバザナを左飛に打ち取って無失点で終えた。続く６回は先頭を空振り三振。１死二塁となってから三盗を試みた二塁走者を三塁で刺そうとした捕手・若月が悪送球。オーストラリアに痛恨の先制点を奪われた。７回はフォークを中心に的を絞らせず、３者凡退に抑えた。

日本の中継ぎ投手のＷＢＣでの７奪三振は、３人目の快挙だが「若月さんといいコミュニケーションを取って投げられたと思います」と語った。

隅田は石井（阪神）の代替選手として今大会に選出され、今試合がＷＢＣ初登板。「チェコ戦もしっかり日本らしい勝ち方をしていい雰囲気でいけるようにまずは明後日頑張りたいと思います」と次戦への意気込みを口にした。