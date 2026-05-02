“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が2日、公式Xを更新。混雑状況を伝えた。【写真】「さすがGWだね」“パンチくん”話題の市川市動植物園の様子午前11時半の投稿では「5/2(土)11:30 付近の渋滞はありませんが、駐車場は満車になるおそれがあります。マイカーは控えて公共交通機関のご利用を」と呼び掛けた。続けて「園内は11時時点で1,300人を超える来園者。サル達はご