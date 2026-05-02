【MELTY BLOOD: TWI-LUMINA】 2027年初頭 発売予定 価格：未定 アニプレックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox One/Steam用2D対戦格闘ゲーム「MELTY BLOOD: TWI-LUMINA（メルティブラッド：トワイルミナ）」を2027年初頭に発売する。価格は未定。 本作は、前作「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」がリニュ&