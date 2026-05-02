《パンツをいつ変えるか?僕はパンツを朝変えます》元放送作家の鈴木おさむが5月1日、このような書き出しでXを更新したところ、否定的な反応が殺到する事態になっている。「鈴木さんは続けて《必ず朝、風呂入るので風呂に入りパンツを変えてスッキリして仕事に行きたいからです》と、朝に替える理由を明らかにしています。しかし、鈴木さんの妻で、お笑いトリオ・森三中の大島美幸さんからは《でも、妻には、夜、風呂入ったあと