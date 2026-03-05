【鈴木 林太郎】なぜ米国人は「AI」を過剰に恐れるのか…西洋社会が囚われる「フランケンシュタイン・コンプレックス」の内実

「AIに仕事を奪われる」

2026年のアメリカでは、この恐怖が労働者たちの間に伝染病のように広がっています。脚本家がプラカードを掲げ、新聞社がAI企業を訴え、プログラマーが自分の仕事の消滅をSNSで嘆く、絶望がいたるところに忍び寄っています。

その一方、太平洋の反対側にある日本では、むしろAIを労働力のひとつとして積極的に取り入れる動きのほうが目立ちます。

なぜ、同じ技術がこれほど正反対に受け取られるのでしょうか。その答えを探っていくと、意外な事実が浮かびあがってきます。「失われた30年」を経て衰退国家と見られていた日本が、AI革命においては世界で最も有利な立場にいるかもしれない、ということです。これは2026年最大のパラドックスかもしれません。

米国民の10%がAIに「極度の恐怖」を感じる

2026年のアメリカ労働市場を覆っているのは、かつてないほどの「不確実性」と「恐怖」です。AI技術の指数関数的な進化は、労働者の心理に深い影を落としています。

Resume Nowに掲載された1,006人の米国成人を対象とした調査は、その恐怖の深刻さを浮き彫りにしました。回答者の51%が「2026年にAIによって職を失うこと」を懸念しており、そのうち10%は「極度の恐怖（extremely worried）」を感じていることが明らかになっています。さらに衝撃的なのは、60%の人々が「AIは雇用を創出するよりも、多くの仕事を消滅させる」と信じており、純増を予想する楽観派はわずか4%に過ぎないという事実です。

この数字は単なる漠然とした不安ではありません。2025年だけで、米国企業では約5万5000人の労働者がAIによって直接的に職を追われたと報告されています。これは同年の総解雇者数120万人の中では微々たるものに思えますが、前年の2年間の合計の3倍以上のペースで増加しており、その加速度的な上昇トレンドこそが、労働者たちを戦慄させているのです。

世界4大会計事務所のひとつであるKPMGの調査でも、米国労働者の52%がAIによる雇用の代替を恐れていることが明らかになっています。前年の数値からほぼ倍増しており、企業のリーダーたちが「AIによる労働者のエンパワーメント」を謳っても、現場の労働者には「効率化＝自分たちの排除」という等式としてしか響いていない現状を如実に示しています。

AIはクリエイターの「排除」に関わる

この恐怖が運動として表出した出来事のひとつが、ハリウッドにおける脚本家組合（WGA）と俳優組合（SAG-AFTRA）による長期ストライキでした。2023年に始まったこの戦いは、2025年から2026年にかけて、新たなフェーズへと移行しています。

脚本家や俳優たちが恐れたのは、収入の減少のみではありません。「人間の創造性」や「肖像」という、人間存在の根幹に関わる領域が、アルゴリズムによって安価に複製・生成され、使い捨てにされることへの根源的な拒絶でした。彼らにとってAIは、創作のパートナーではなく、経営陣がクリエイターを排除し、コンテンツ制作の現場をまるで工場の生産ラインのように変えてしまう存在だと認識しているのです。

声を上げたSAG-AFTRAと映画製作者協会（AMPTP）の間で結ばれた協定では、「デジタルレプリカ」の定義と使用に関する厳格な規定が設けられました。これは、AIによって生成された俳優の分身が、本人の意志に関わらず演技をすることに対する防波堤です。

これらの合意は、俳優の肖像権を守るための防波堤として機能していますが、技術の進化は常に契約の抜け穴を探し出そうとします。2026年現在、生成AIはもはや「過去のデータの継ぎ接ぎ」ではなく、俳優の微細な表情や声のトーンを学習し、本人が一度も演じたことのない感情表現さえも生成可能になりつつあります。エキストラや脇役俳優はもちろん、トップスターでも「一度スキャンされたら用済み」となり、ほぼゼロコストで再生産されるリスクに晒されています。

WGA（全米脚本家組合）もまた、AIを「著作者」として認めないこと、そしてAIが生成したテキストを元に脚本家が修正作業を行う際に、報酬が減額されないことを求めて戦い続けています。2025年11月には、WGAは他の組合やAI連合とともに、AI企業のデータ利用に対する異議申し立てを行うなど、その戦線は拡大の一途を辿っています。

マスメディア対AIのゆくえ

マスメディアをめぐる動きでは、The New York Times（NYT）がOpenAIとMicrosoftを相手取って著作権侵害訴訟を起こしました。

2026年初頭の時点で、争点の中心は「逆流（Regurgitation）」と呼ばれる現象にあります。これは、生成AIモデルが学習データを単に「学ぶ（概念を抽出する）」のではなく、記事や文章をそのまま一字一句違わずに「暗記（Memorize）」し、出力してしまう現象を指します。

AI企業側はこれまで、「AIの学習は人間が本を読んで学ぶのと同じであり、著作権法上のフェアユース（公正利用）に当たる」と主張してきました。しかし、ディスカバリー（証拠開示）手続きの中で、AIがNYTの記事をそのまま吐き出す「逆流」の実態が明らかになったことで、この防衛ラインが崩れつつあるのです。

NYT側は、AIモデルが彼らの有料記事を無断で学習し、無料でユーザーに提供することで、ジャーナリズムの経済基盤を破壊していると主張しています。一方、OpenAI側は、NYTの記事はインターネット上の膨大なデータの一部に過ぎず、AIは人類の知識全体を学習しているのであって、特定のメディアを狙い撃ちにしているわけではないと反論しています。

裁判所は2025年5月、OpenAIに対しChatGPTの出力ログの保存を命じましたが、2025年10月にはその義務を一部解除するなど、判断が揺れています。OpenAI側は「プライバシー保護」を盾に、ユーザーの会話ログの無期限保存は不当、「行き過ぎ（overreach）」であると激しく抵抗しています。

この訴訟が示唆しているのは、アメリカ社会における権利意識と技術革新の激しい衝突です。知的財産権（IP）を重視し、個人の成果に対する対価を厳格に求めるアメリカのビジネスにおいて、他者の成果物を無断で学習して利益を上げるAIモデルは、「窃盗機械」として映っているのかもしれません。こうしたことからも、AIは企業の「敵」と見る傾向が強いことが伺えます。

フランケンシュタイン・コンプレックスとは何か

「職を奪われる」アメリカ人はこれほどまでにAIを恐れているように感じます。その深層心理には、西洋文化に強くみられる「フランケンシュタイン・コンプレックス」や「ターミネーター・シンドローム」にあるといえます。

西洋の物語において、人間が創造した「人ならざる者（機械、怪物）」は、最終的に創造主である人間に反逆し、その地位を奪おうとする存在として描かれることが多いです。映画『ターミネーター』がそうであるように、AIは戦争を引き起こし、人類を抹殺しようとする「究極の敵」としてのイメージが強固に刷り込まれています。

これは「人間例外主義（Human Exceptionalism）」の裏返しでもあります。人間こそが神に選ばれた特別な存在であり、理性と魂を持つ唯一の主体であるという信念が強いほど、その地位を脅かす知性の出現は、許されざる冒涜であり、排除すべき脅威として認識されるのです。

アメリカ国民が恐れているのは、単なる失業ではありません。「コントロールの喪失」です。AIシステムが人間の監視を超えて自律的に判断し、社会を運営し始めたとき、民主主義や個人の自由はどうなるのか。誰がそのルールを決めるのか。2025年から2026年にかけて、アメリカ人の懸念は「AIは何ができるか」から「誰がAIの暴走や誤用を止めることができるか」へとシフトしています。

このように、アメリカでは労働市場の流動性の高さ、権利意識の強さ、そして文化的なテクノロジー不信が複雑に絡み合い、AIの導入は常に「人間 vs 機械」のゼロサムゲームとして捉えられています。これが、技術大国でありながら、社会実装の現場で激しい摩擦を生んでいるアメリカの現状なのです。

