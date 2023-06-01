新型「MacBook Pro」

アップルはM5チップを採用した新型「MacBook Air」と、「M5 Pro」「M5 Max」を採用した「MacBook Pro」を発表した。MacBook Airは13インチと15インチ、MacBook Proは14インチと16インチを用意し、いずれも3月11日に発売する。価格は13インチのMacBook Airで184,800円から、14インチMacBook Proで278,800円から。予約は3月5日23時15分から受け付ける。

カラー展開はMacBook Airがスカイブルー、シルバー、スターライト、ミッドナイトで、MacBook Proはスペースブラックとシルバー。

MacBook Air

新型「MacBook Air」

新搭載されるM5チップは、各コアに新しいNeural Acceleratorを積んだ最大10コアGPUと、より高速なマルチスレッドパフォーマンスを届ける10コアCPUを採用。「Microsoft 365 CopilotやAdobe Creative Cloudなど、負荷の高いあらゆるアプリがサクサク動く」という。なお最小構成の場合、GPUは8コア。

チップ上のGPU、Neural Engine、ユニファイドメモリが連係し、より高速なAIパフォーマンスを発揮するといい、それぞれのGPUコアに組み込まれたNeural Acceleratorが、AIタスクの処理効率を向上。「AIによる画像アップスケーリングから、最新の大規模言語モデルの実行まで」を高速に処理できるとのこと。

ディスプレイは13インチ、15インチともに液晶の「Liquid Retinaディスプレイ」で、輝度は500nits。10億色と広色域(P3)に対応し、True Toneテクノロジーも採用する。

13インチと15インチの2サイズ展開

13インチの内蔵スピーカーは4基。15インチの内蔵スピーカーは6基で、フォースキャンセリングウーファーも備える。どちらもDolby Atmosの音楽、ビデオ再生時は空間オーディオに対応。指向性ビームフォーミングの3マイクアレイも備える。

バッテリー駆動時間はどちらも最大18時間。MagSafe 3充電ポートと、2基のThunderbolt 4(USB-C)、ハイインピーダンスのヘッドフォンに対応した3.5mmヘッドフォン端子を備える。

アップルが独自開発した「N1ワイヤレスネットワークチップ」を搭載し、Wi-Fi 7とBluetooth 6.0、Threadに対応する。ボディは再生アルミニウム製で、50％以上再生素材を採用。

外形寸法は13インチが21.5×30.41×1.13cm(縦×横×厚み)で重さは1.23kg。15インチが23.76×34.04×1.15cm(同)で重さは1.51kg。

MacBook Pro

「AIのために一から設計されている」という新チップのM5 Pro、M5 Maxを搭載する。新チップは、アップルが設計した新しいFusionアーキテクチャを使用して作られており、ふたつのダイをひとつのシステムオンチップ(SoC)にまとめることでパフォーマンスを向上させた。

14インチモデルではM5、M5 Pro、M5 Max,16インチモデルはM5 Pro、またはM5 Maxから搭載チップを選択できる。

M5 Proは、「科学者、エンジニア、ソフトウェアデベロッパ、プロのクリエイターなど、負荷の高いプロジェクトに取り組む人たちにさらなるパワーを届ける」というチップで、「世界最速のCPUコア」だという6つのスーパーコアと、電力効率とマルチスレッド作業のために最適化した12の高性能コアを搭載した最大18コアCPUと、各コアにNeural Acceleratorを備えた最大20コアGPUで構成される。

M5 Maxは「3D VFXを使うアーティスト、AIデベロッパ、映画音楽の作曲家に最適」というチップで、最大18コアCPUと最大40コアGPUで構成される。

どちらも、より高速な16コアNeural Engineも搭載し、より高い帯域幅でメモリに接続して、オンデバイスAI機能とApple Intelligenceを利用可能。デバイスのパフォーマンスを損なわない、業界初の常時起動メモリ安全保護機能だという「Memory Integrity Enforcement」にも対応している。

ディスプレイは2サイズとも、ミニLEDバックライトを採用した液晶の「Liquid Retina XDRディスプレイ」で、1,000,000:1のコントラスト比や、HDRコンテンツでピーク輝度1,600nitsに対応。

10億色表示や広色域(P3)、True Toneテクノロジーに対応するほか、ProMotionテクノロジーにより最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートをサポートする。オプションとして、映り込みや反射を抑える表面処理の「Nano-textureディスプレイ」も選択可能。

内蔵スピーカーはフォースキャンセリングウーファー搭載で「原音に忠実」だという6スピーカーサウンドシステム。Dolby Atmosの音楽、ビデオ再生時は空間オーディオに対応。高い信号対雑音比と指向性ビームフォーミングでスタジオ品質を謳うの3マイクアレイも備えた。

バッテリー駆動時間は14インチ/M5チップと16インチ/M5 Proで最大24時間で、Mac史上最長を謳う。MagSafe 3充電ポートとSDXCカードスロット、HDMI端子、「ハイインピーダンスヘッドフォンに高度に対応する」という3.5mmヘッドフォン出力も備える。

搭載するThunderbolt(USB-C)ポートは3基だが、14インチでは搭載チップにより性能が異なり、M5チップ時は最大40Gb/sのThunderbolt4とUSB 4。M5 Pro/Max選択時、また16インチでは最大120Gb/sのThunderbolt 5とUSB 4となる。

外形寸法は14インチモデルが22.12×31.26×1.55cm(縦×横×厚み)で、重さはM5搭載時で1.55kg、M5 Pro搭載時で1.6kg、M5 Max搭載時で1.62kg。16インチモデルは24.81×35.57×1.68(同)で、重さはM5 Pro搭載時で2.14kg、M5 Max搭載時で2.15kg。