USB
『USB』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月30日
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スバルが3列シートSUV「アセント」の日本市場への導入を検討と発表
全長約5mの大型ボディに2.4Lターボを搭載し、7〜8人乗りに対応するモデルである
くるまのニュース
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フォロフライの商用EV「F11」初期100台が即完売、補助金最大401万円も注目
最大積載量1.1トンでハイエースより大きく、航続距離は約479kmに達する
くるまのニュース
2026年7月27日
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ホンダが新型N-BOXを発売、標準モデルの上品な仕上がりに注目が集まる
標準モデルにメッキ加飾を追加し、USBタイプCの標準装備化で利便性も向上
くるまのニュース
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新型N-BOXがマイナーチェンジで実質値下げ、購入を決断した5つの理由
マイナーチェンジで実質値下げとなり、営業の依頼も重なり購入を決意したとのこと
livedoor ECHOES
2026年7月25日
2026年7月24日
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ホンダがN-BOX JOY特別仕様「BLACK STYLE」を発売、価格は282万円
くるまのニュース
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モトローラが初の横開きフォルダブル「razr fold」を国内向けに発売
価格は29万9800円だが、IIJmioのMNP利用で19万9800円での購入が可能
ケータイ Watch
2026年7月23日
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ホンダがN-BOX JOYに精悍なブラック特別仕様車を新設定、SNSで好評
N-BOX JOYの特別仕様車「BLACK STYLE」が新たに設定され注目を集めている
くるまのニュース
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SamsungがGalaxy Z Fold8 Ultra・Fold8・Flip8を発表、8月7日に発売
新素材「Flex Titanium」で薄型化と高耐久性を両立させているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月22日
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ホンダN-BOXカスタムがマイチェン、デザインと装備を大幅に刷新
N-BOXカスタムは大型クロームグリルなど外装を大幅に刷新し
くるまのニュース
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アップルがAirPodsやApple Watchなど周辺製品の価格を一斉引き上げ
Apple WatchやAirPods、サブスク各種が軒並み値上げとなっている
ケータイ Watch
2026年7月21日
2026年7月20日
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ホンダがZR-Vを一部改良、ガソリン車廃止しハイブリッド専用モデルに
最大の変更点はガソリン車廃止でハイブリッド専用となり燃費22.1km/Lを達成
くるまのニュース
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ホンダが軽No.1「N-BOX」の改良モデルを発表、デザインと装備を強化
N-BOX CUSTOMはフロントデザインが刷新され迫力のある顔つきに進化した
くるまのニュース