科学
『科学』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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スカイツリーを設計した吉野繁氏が語る、シンボル建築の重圧と苦労
デイリー新潮
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「休んでも疲れる」のは脳の問題、精神科医が5分瞑想で改善できると解説
マインドフルネスは脳の「可塑性」を通じて構造そのものを変える効果があるという
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月8日
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医師が勧めるキノコの活用法、味噌汁に入れるだけで血糖値スパイクを抑える
主食を玄米や全粒粉パンに替え「大豆ファースト」を実践するのが有効とのこと
プレジデントオンライン
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1万6000人を28年追跡した研究で、容姿と死亡リスクの関連が浮かび上がる
容姿が「魅力的でない」と評価された人の死亡リスクは約1.6倍とのこと
プレジデントオンライン
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糖尿病の体臭の特徴を解説、進行すると「アセトン臭」がする場合も
重症の場合、ケトン体が蓄積し、呼気や尿に甘酸っぱいアセトン臭が出ることも
Medical DOC
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ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
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熊本地震を機に専門家が指摘する、韓国の耐震化率と備えの課題
韓国の民間建築物の耐震確保率は18%にとどまり脆弱性が高いとされる
サーチコリアニュース
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自分を恋愛モードに切り替える方法8つ 「頑張って合コン開く」など
オトメスゴレン
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
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いつまでも若々しい人が日常的に食べている抗酸化食材とは
老化の原因は酸化ストレスで、抗酸化物質を含む食材が有効だという
ダイヤモンド・オンライン
2026年8月7日
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坂本花織さんが引退後の夏を語る、指導スタイルは中野コーチ流に
引退後はコーチ業に専念しており、現役時代と生活が一変したという
デイリースポーツ
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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東京五輪銀の本多灯が危険運転起訴を受けSNSで謝罪、選手活動を自粛
本多は2025年5月に起訴されたが、水連への報告は7月31日と大幅に遅れた
スポーツ報知
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
日刊SPA!
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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減量専門医が警告、超加工食品の乳化剤が腸粘膜を傷つける可能性
人工乳化剤が腸粘膜を傷つけ炎症や免疫系の問題を引き起こす可能性があるという
ダイヤモンド・オンライン
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ファウチ元所長に議会侮辱罪、上院委が訴追決議を可決
2025年7月の公聴会で100回以上の質問への回答を拒否したことが理由で
FNNプライムオンライン
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生成AIが自然界に存在しない新ウイルスを設計、大腸菌での増殖を確認
AIが提案した設計からDNAを合成し大腸菌で16種類の増殖を確認した
共同通信