1日、野球日本代表チーム「侍ジャパン」は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇にむけて決起集会を行った。報道によると、侍ジャパンは大阪市にある老舗焼き肉店に集合。同店は2023年の決起集会にも使用されていて、決起集会の写真は大谷翔平ら参加選手のSNSなどでも公開されている。

そのため、ネットではこの「侍ジャパン御用達焼き肉店」に注目が集まったが、一部では選手見たさにファンが集まり過ぎるといった状況になったという。

現にSNSでは、焼き肉店前にスマホをかかげた男女が密集しており声をかけるなどの「出待ち」行為が多数報告されている。

以前にも利用された店とはいえ、決起集会はあくまで選手および関係者だけの行事である。そのためネットでは「見たい気持ちはわかるけど近隣に迷惑がかかってそう」「気兼ねなくゆっくりご飯を食べて欲しい」「野球してない野球選手をそんなに見たいのか」といった声が相次いでいた。

また、侍ジャパンの選手でもあるドジャースの大谷に関しては2月24日から日本に帰国しており、その動きは「○○に到着」「○○に到着予定」と常にマスコミが追っていた。そのため、国内の大谷ファンが空港や新幹線駅に駆け付け声をかけたり、体に触れようとするファンの姿が目撃されていた。

そのためネットでは「いちいち監視されてかわいそう」「出待ちはほどほどにしてほしい」といった、行き過ぎたファンに対しての苦言も相次いでいた。

5日の本戦開始まであと数日。ファンの熱度も最高潮だろうが、節度は守ってほしいものだ。