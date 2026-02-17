内外タイムス
【福田淳の対談闊歩】大粼洋（前編）底辺にいたときに目を開けたらダウンタウンがいた 同期に先を越された吉本社員と芸人の出会い
「福田淳の対談闊歩」今回は元吉本興業会長の大粼洋氏が登場。吉本時代にダウンタウンを見出したことで知られ、芸人の養成所「NSC」を創設し、…
日本人による児童買春が深刻化 SNSの登場により問題が拡大か
ラオスで日本人による児童買春が深刻な問題となっている。昨年8月、名古屋市の男性が少女のみだらな姿を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法…
高市首相の「悲願」消費減税の実現の行方は 中道の大敗で思わぬピンチも
衆院選で大勝した高市早苗首相。消費減税の検討加速を片山さつき財務相らに指示し、6月にも超党派の「国民会議」で財源のメドをつけ、秋に関連法案を…
「人に会いたくない…」もらったプレゼントも全部処分、断髪…先行き不透明のなか、中道落選者たちが新たなスタート
歴史的な惨敗を受け、49人という小規模で再スタートを切った中道改革連合。新代表には「なぜ君は総理大臣になれないのか」でおなじみの小川淳也…
MEGUMI、くるまとの熱愛発覚で好感度急上昇の理由
「文春オンライン」や「週刊文春 電子版」（ともに文藝春秋）が、タレントのMEGUMIと令和ロマン・髙比良くるまの熱愛をスクープして話題…
「ゾンビたばこ」羽月隆太郎の私服に注目が集まる「球団も助けてあげるべき」の声も
18日午前、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして起訴されていた広島東洋カープ所属（以下、カープ）の羽月隆太郎が保釈さ…
自民党に大量66人の新人議員、思い出される杉村太蔵氏の失言
先の衆院選を受け、18日に特別国会が召集された。当選した自民党議員は追加公認を含め316人で、うち新人は大量の66人を占める。それら“高市チルドレ…
「卒業証書」をめぐり田久保前市長宅に7時間に及ぶ家宅捜索 流行語大賞には「19.2秒」がノミネートも
静岡県伊東市の田久保真紀前市長をめぐり、警察が公職選挙法違反容疑や地方自治法違反の疑いなどについて捜査を進める中、17日に3度目の事情聴取が行…
ぺこぱ・松陰寺、ラサール石井をなで切りに 報道番組のMCを目論む一方で某政治家からブロック
お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇が13日、AbemaTVの報道番組「ABEMA Prime」に出演。番組の冒頭で、社民党副党首・ラサール石井参院議員を前に…
スキージャンプ、疑惑の「競技打ち切り」にネット民激怒「運営も訓練が必要」の声
16日(日本時間17日)に行われたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子新種目「スーパーチーム」が降雪の悪天候で途中打…
園子温から刑事告訴の俳優・松崎悠希が不起訴を報告 批判改めて加速「全く反省していない」「本人が自分の名誉毀損」
俳優の松崎悠希が17日にX（旧Twitter）を更新し、映画監督の園子温から刑事告訴されていた件について、不起訴処分となったことを報告した。 発端とな…
相次ぐ大学教員による不適切投稿 筑波大学では外国人差別投稿などが判明
筑波大学の教員がSNSに外国人を差別する投稿を行い、炎上。13日に公式サイトで謝罪文を掲載する事態にまで発展している。 同大の教員は、SNSに「日本…
ウクライナがロシアから領土奪還、スターリンクへのアクセス遮断で混乱か
ロシアのウクライナへの侵攻が始まってもうすぐ4年になろうとしている。ウクライナ各地が甚大な損失を被っているが、一方でロシア側も反撃を受けてい…
沖縄で大規模「放送事故」発生！昨年に引き続き2度目だった
14日、沖縄県の放送局「RBC 琉球放送」にて放送事故が発生したと話題になった。報道によると同日17時6分ごろに放送された「報道特集」内で予定されて…
ごみ廃棄されたリチウムイオン電池で火災 4カ月以上も処理作業が停止し復旧まで14億円の税金出費に
日々捨てられる「ごみ」。可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクルされるものなどさまざまあるが、住民が適切に分別して捨てないと収集する清掃員が迷惑するだ…
ダイアン・津田“クソリプ”してくる人の共通点を分析し大反響 SNSで絡んでくる人間とは真っ向対立
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。SNS上でいわゆる「クソリプ」してくる人の共通点を語った。 津田は「怒らな…
自民党・鈴木貴子議員が「真相報道バンキシャ！」を謝罪に追い込む 「事実に基づいた取材と報道をお願い」と強調
日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」が15日、公式Ｘ（旧Twitter）を更新。同日に放送した内容をめぐり、謝罪した。 番組では、8日に投開票…
「King Gnu」公演中の撮影を全編許可も心配される「モラル低下」
15日、人気ロックバンド「King Gnu」の常田大希がインスタグラムの生配信を行い、近日行われる予定の「King Gnu全国ツアーの公演中の撮影を全編…
「ママ戦争止めてくるわ」 三浦マイルド、選挙で流行のハッシュタグ「気持ち悪かった」感覚解説で賛否
お笑い芸人の三浦マイルドが16日にX（旧Twitter）を更新。衆院選挙期間終盤にXで流行したハッシュタグ「ママ戦争止めてくるわ」の「気持ち悪さ」につ…
日大三高の謝罪文がSNSで炎上 対応によっては問題が拡大する時代に
14日、東京都町田市の日大三高が公式ホームページに謝罪文を掲載。その内容がSNSで「また加害者擁護」などと炎上する事態となっている。 …