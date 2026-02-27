フジテレビ系「めざましテレビ」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が27日、フジテレビ系の情報番組「めざましテレビ」に生出演した。フリー演技中に三浦が木原の言葉に困惑したワンシーンを明かした。

番組では伊藤利尋アナウンサーからフリー中に木原が三浦に声をかけたことについて質問された。ショートプログラムではリフトにミスが出たため、フリーの演技最中に木原が三浦に「リラックスして」と言ったという。「2人とも失敗したくないっていう思いが強すぎて、そのいつもより力が入りすぎていると自分は感じた」と木原は言ったが、それに対して三浦は「わざとだったんですよ」と返した。

なぜ力を入れていたか、理由について三浦は「ショートプログラムで衣装がずり落ちてしまったので。一瞬で起こってしまったミスだったので、それがないように、本当に力を入れてやっていた」と説明。「それがたぶん緊張しているように感じたみたいで、『リラックスして』って言われました」とした。

お互い演技のことを考えた上で起きたちょっとしたズレ。三浦は言われた時の心境について「頭の中に？マークが浮かんできました」と笑った。そんなシーンがあっても2人は完璧な演技を披露した。



（THE ANSWER編集部）