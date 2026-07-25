三浦璃来
『三浦璃来』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月3日
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りくりゅう、次なる勲章が現実味か「流行語大賞も狙えるのでは」と関係者
全公演が完売で1万8000人を動員し、大トリはスタンディングオベーションに
東スポWEB
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りくりゅうが初プロデュースショーを完走、大トリで五輪金フリーを披露
7月31日から計4公演は完売で、1万8000人を動員した異例のショー
スポニチアネックス
2026年8月2日
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りくりゅうが初プロデュースのアイスショーで千秋楽を迎えた
「THE DESTINY」は3日間4公演で延べ約1万8千人を動員し大成功を収めた
共同通信
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りくりゅうプロデュースショーが千秋楽、三浦が感涙を流す
五輪金メダル演技を披露した三浦さんが感極まり涙を流し感無量の様子だった
デイリースポーツ
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りくりゅうのYouTube動画「一緒にベッドで寝転んで撮影している」説が浮上
NEWSポストセブン
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宇野昌磨と本田真凜が2030年五輪へ向けアイスダンスで本格始動
NEWSポストセブン
2026年7月30日
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ミラノ五輪銅メダルのドイツペアが、りくりゅうへの深いリスペクトを語る
引退した三浦璃来・木原龍一組を「最高のペア」とリスペクトを示した
東スポWEB
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引退後のりくりゅうが初プロデュースのアイスショーを公開
「THE DESTINY」はペアとアイスダンスのみという世界的に珍しい構成である
共同通信
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りくりゅうが初プロデュースのアイスショーで意気込みを語る
7月31日から8月2日まで東京辰巳アイスアリーナで全4公演を行う予定
スポニチアネックス
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りくりゅうペアこと三浦璃来＆木原龍一の「好きな家事」が判明
ミラノ五輪金メダル獲得後の「お疲れ様会」をテーマに撮り下ろしを実施
オリコンニュース
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りくりゅう、選んだ次に挑む舞台はYouTube「セカンドキャリア」の一歩か
開設約1日で登録者10万人を突破し、初投稿動画は130万回以上再生されている
週刊女性PRIME
2026年7月27日
2026年7月26日
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「りくりゅう」三浦璃来と木原龍一がYouTubeを開設、引退後の日常を発信へ
三浦璃来さんと木原龍一さんが日常やロードバイク動画などを発信予定とのこと
J-CASTニュース
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引退覚悟だった木原龍一が三浦を支え、金メダルへと導いた道のり
女性自身