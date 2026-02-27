この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ韓国人は東京より地方へ？意外と知らない日本旅行の最新トレンド「深化ルート」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「なぜ日本が人気？韓国人の旅行先で日本が1位になった理由」と題した動画を公開。韓国人にとって最も行きたい海外旅行先が日本である理由を、各種データを基に多角的に解説した。



動画でパクくん氏は、航空券予約サイト「スカイスキャナー」の調査で、韓国人が最も行きたい海外旅行先の第1位が日本（17%）であったことを紹介。これは2位の西ヨーロッパ（8%）に倍以上の差をつける圧倒的な人気であり、約6人に1人が日本を選んでいる計算になる。特に10代・20代といった若年層の支持が驚異的に高いという。この人気を裏付けるように、2024年の訪日韓国人観光客数は過去最多の882万人に達する見込みだ。



では、なぜこれほどまでに日本が選ばれるのか。「距離が近い」「食事が美味しい」といった理由だけでなく、アンケートで2位に挙がった「興味のある旅行先だから」という点こそが本質だと指摘する。その核心は、日本の「多様性」にあるという。「日本は一つの国の中にいくつもの国がある」という逆説的な表現を用い、北の北海道から南の沖縄まで、気候も食文化も方言も「まるで別世界」であると説明。九州の都市的な魅力、関西の歴史と人情など、地域ごとに全く異なる体験ができることが、何度訪れても飽きない魅力の源泉だと語った。



さらに、近年のトレンドとして「日本旅行2.0時代」が到来していると分析する。これは、東京や大阪といった王道ルートを経験した観光客が、次に旭川や宮古島といった地方都市を目指す「深化ルート」へと移行している現象を指す。この背景には、日本の「圧倒的な安全と快適さ」があると言う。世界の多くの国では地方都市を個人で気軽に旅するにはリスクが伴うが、日本では治安が良く交通網も整備されているため、観光客が安心して国の隅々まで冒険できる。このインフラこそが、日本人自身も気づいていない地方の魅力を発見させ、新たな旅行トレンドを生み出していると結論づけた。