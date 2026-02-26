ロックバンドのレディオヘッドの全メンバー5人が、イギリスで新たに設立された会社の取締役として名を連ねていることが判明し、ファンの間で大きな話題となっている。会社名は「Futile Endeavours Limited」で、トム・ヨーク、ジョニー・グリーンウッド、コリン・グリーンウッド、エド・オブライエン、フィル・セルウェイの全員が正式に登録されている。



【写真】殿堂入りも果たしたレディオヘッド 5人のメンバーに新展開はあるのか

近年、メンバーはそれぞれソロ活動や映画音楽、別プロジェクトで活躍してきたが、全員が関与する新事業は珍しく、その目的は明かされていないことから音楽活動再開への期待も高まっている。



ロックの殿堂入りを果たしているレディオヘッドの最新アルバムは2016年発表の「ア・ムーン・シェイプト・プール」で、スタジオ作品としては約10年近く新作がない状態が続いている。



一方、2025年には7年ぶりにライブ活動を再開し、マドリードやロンドン、ベルリンなど欧州各地で限定公演を行っていた。今回の動きが何を意味するのか、注目が集まっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）