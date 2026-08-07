よろず~ニュース
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｢モッチモチ｣な声優界No.1スタイル！ 38歳の本気に｢身体張りすぎてる｣ 井口裕香｢FLASH｣初登場で表紙＆巻頭
声優の井口裕香(38)が、4日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】でっかい！モッチモチ！38歳の本気スタイル 井口は「物語」シ…
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小さいのに大きい！身長148㎝の人気アイドルが前かがみスペシャルショット 姫野ひなの｢FLASH｣登場
アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、4日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】小さいのに大きい！人気アイドルの…
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無防備「のびー」で見えちゃった 美スタイルの南雲るい ヒモ2本の横からド迫力には「やばいっす」
グラビアアイドルの南雲るいが7日、自身のインスタグラムを更新。体を伸ばしたことでTシャツがめくられた状態になったショットをアップし、反響を呼…
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もうすぐ58歳！武田久美子の美魔女ぶりに「いつまでも綺麗」「若くて素適な体型」 23年ぶり写真集のタイトル決定
米国在住の女優・武田久美子(57)が7日、自身のインスタグラムを更新。9月9日に講談社より発売する23年ぶり写真集のタイトルが「Sango」に決まったこ…
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迷子の夫婦「ビッグフット」に遭遇か 森で見た巨大な黒い影のようなシルエット 14年越しの告白
米ウェストバージニア州の森で道に迷った夫婦が、未確認生物「ビッグフット」とみられる存在に遭遇し、恐怖に陥っていたことが明らかになった…
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25歳女優、腹筋バッキバキ ミスマガ特別賞→5年後の努力の成果「AIに負けないっ」生身で勝負の大島璃乃
女優、タレントの大島璃乃(25)が2日、自身のインスタグラムを更新し、バッキバキに鍛え上げた腹筋を披露した。 【写真】見よ、美しき縦割れ腹筋！ …
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空中で！ 顔ゆがめて叫ぶ元アイドル「拡大してみると面白い顔してますよ」見てるだけで怖い人生初体験
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー・佐藤楓が5日、自身のインスタグラムを更新。人生初の体験をしたことを伝え、落下する空中で…
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アルコール依存症に手を差し伸べた世界的ラッパー リハビリ治療を援助「お金も用意しておく」と
ラッパーのエミネムが、同じくラッパーのクルプトのアルコール依存症治療のため、リハビリ治療を肩代わりしていたという。クルプ…
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逸見政孝さんの“虎の遺伝子”しっかり継承 四代目爆誕！逸見太郎が小1長男とともにプロ野球観戦
俳優、タレントの逸見太郎(53)が6日、自身のインスタグラムを更新し、小学1年生の長男とプロ野球観戦したことを明かした。 【写真】えっ！すっかり…
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「スパイダーマン」旋風やまず 公開わずか1週間で「トイ・ストーリー5」抜いた 世界興収首位に
「スパイダーマン」シリーズ最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」が、公開からわずか1週間で世界興行収入首…
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公演を「人事上の問題」で直前キャンセル ビジュアルでも魅せる米ロックバンド 詳細は明かされず
ロックバンドのZZトップが、5日に予定されていたハリウッド・ボウル公演を本番直前になって「乗り越えられない障壁」を理由に中止した。ビリー…
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名門大でミスキャンパスのTBS「サンモニ」アナ 夜の街でオフショット公開→「ノースリーブ、細～、可愛い」
TBS「サンデーモーニング」などに出演するフリーの杉浦みずきアナウンサー(29)が5日に更新したインスタグラムで家族と過ご…
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泥沼の元夫婦 ブラッド・ピット 法廷闘争のアンジェリーナ・ジョリーに映画収入の開示要求していた
俳優のブラッド・ピットが、元妻で女優のアンジェリーナ・ジョリーとの激しい法廷闘争のさなか、アンジェリーナの映画出演料の開…
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ギタリストが入れ替わり続けるレジェンド歌手 全米ツアー最終日はブルース界のベテランが登場
シンガー・ソングライターのボブ・ディランが、全米ツアー最終日となる1日のナッシュビル公演に、ブルース界のベテランギ…
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父はプロ野球元エース 元チアのタレント娘が“激似″2ショット「まぁ、そっくり」「絆がとても素敵」の声
タレントの黒木芽依が6日、自身のインスタグラムを更新。父でプロ野球・ロッテの黒木知宏投手コーチを取材したことを報告した。 【写…
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「息子をヤングケアラーにしないために」 46歳で出産したお笑い芸人が課していること→小さな目標を実行
4歳児の母でお笑いタレントのだいたひかる(51)が5日に更新したブログで「高齢出産とヤングケアラー」と題し、思いをつづった。 【写真】ぬい…
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えっ！ どっちもかわいすぎる2ショット公開 板垣李光人に絶賛の声 ドラマ「大空港」で逃走→確保
俳優の板垣李光人(24)が6日、インスタグラムを更新し、うさぎとのツーショットを公開した。 【写真】どっちもかわいすぎて眼福尊すぎる確…
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第2子妊娠中の倖田來未 夏のネイルを公開「ぷくぷくフルーツやプールの水滴とか」→「夏全開で素敵」の声
3月30日に第2子の妊娠を発表した歌手・倖田來未(43)が4日に更新したインスタグラムで、夏用にアレンジしたネイルを公開した。 【写真】ぷくぷく感…
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バグパイプでエイリアン撃退!?月面データセンターへの音楽送信計画が進行中 英バンドが明かす
バグパイプの音楽が、地球外生命体の侵略を食い止めるために使用されるかもしれないという。1962年に設立されたイギリスのバンベリーを拠点に…
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父は超大物の2世米俳優 共演者を強く非難「正しいことをしろってこと」
俳優のスコット・イーストウッド(40)が、製作開始後に仕事を放棄した共演者を匿名で非難した。ポッドキャスト「The Joe Rogan Experience」へ…