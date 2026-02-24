ソトが明かしたMVPへの思い「勝たなきゃいけない」

メッツのフアン・ソト外野手が、ドジャースの大谷翔平投手へ“宣戦布告”した。MLB公式サイトでメッツ番を務めるアンソニー・ディコモ記者が「ショウヘイからMVPを奪う決意『彼に勝つ方法を見つけなきゃいけない』」という見出しで記事を公開。いまだMVPを獲得していない27歳のスターが、立ちはだかる“高い壁”への思いを語っている。

ソトは27歳にして多くの偉業を成し遂げてきたが、いまだMVPの栄冠には届いていない。過去にMVP投票でトップ10に6度入っているものの、同記者は「しかし、いま彼はナ・リーグでプレーしているため、ソトの前には大きく、そして立ちはだかり続ける問題がある。――それはショウヘイ・オオタニだ」と言及。両者ともに所属チームと長期契約を結んでいるため、ソトがMVPを獲得するには大谷を超える必要があると指摘した。

大谷がこれまでMVPを何度も獲得できたのは、二刀流の活躍があった部分が大きい。ソトは「彼は本当にすごい。本当にすごい選手だよ」と称賛した上で、「でも僕は彼に勝たなきゃいけない。間違いなく簡単じゃないけど、何とかして勝つ方法を見つけないといけないんだ」と率直な思いを明かした。

さらなる高みを目指し、自身の成長にも意欲を見せる。「誰だって、これまでより良くなろうとするものだと思う」と語り、「走塁でも、外野守備でも、間違いなくもっと良くなりたい。打撃に関しても、常にレベルアップを意識している。ありがたいことに、ここ数シーズンはうまくやっているよ。毎年少しずつでも成長していきたいんだ」と力を込めた。

「僕も毎年そこ（MVP争い）に入っていくだろうね。だから彼は今やっていることを続けたほうがいい。だって、僕は追い上げていくからね」

未だ掴んでいないリーグの“頂点”を見据え、堂々と宣言したソト。メッツと15年総額7億6500万ドル（約1174億円）の大型契約を結ぶスター選手が、大谷の背中を猛追する。（Full-Count編集部）