「ますますダンジョン化する…」JR渋谷駅、ハチ公口の通路切替など3月1日から実施へ・動画で説明
「JR東日本 東京建設プロジェクトマネジメントオフィス」の公式Xは21日、渋谷駅の改良工事に伴い、3月1日よりハチ公口の通路切替とハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設を行うと伝えた。
【動画】JR渋谷駅・ハチ公口の通路切替＆ハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設 詳細
「JR渋谷駅をご利用のお客さまへ」として、「JR渋谷駅改良工事に伴い、3／1（日）初電よりハチ公口の通路切替とハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設を行います。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。動画を通じて詳細も説明した。
対して「これで混雑解消できればいいのだが」「ますますダンジョン化する…」などの声が寄せられている。
