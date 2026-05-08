ステンレス車両ブランド「sustina」次期車両のコンセプトパースが公開JR東日本は2026年4月30日、グループ会社の総合車両製作所（J-TREC）が製造するステンレス車両ブランド「sustina（サスティナ）」の次期コンセプトパースを明らかにしました。【画像】斬新なデザイン！これが「sustina」次期車両のコンセプトパースです（全3枚）「sustina」は、レーザー溶接により車体の凹凸を無くした高い美観性が特徴。車両の設計を可能な限