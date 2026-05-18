JR東日本が、京浜東北線の一部区間で、通常は深夜に行う線路の工事を日中に行います。【映像】“働き方改革”で日中に線路工事を決めた京浜東北線小林香梨リポ「19日から3日間、京浜東北線は作業員の方の働き方改革で日中に線路の交換工事などを行います」線路のレールや、まくらぎ交換などのメンテナンス工事は、通常、終電後から始発までの深夜の時間帯に行われていますが、JR東日本は、作業員らの働き方改革などのため、19