早朝から長野で観光を楽しめるダイヤにJR東日本は2026年5月15日、「夏の臨時列車」を発表。その中で、新宿駅と長野駅を結ぶ夜行特急「ナイトエクスプレス信州」を新規設定することを明らかにしました。【画像】長い！これが「新宿駅と長野駅を結ぶ夜行特急」の運転時刻です中央線では2024年夏から、新宿駅と白馬駅を結ぶ臨時の夜行特急「アルプス」が3連休前の金曜日などに定期的に運転されています。「夏の臨時列車」でも7月1