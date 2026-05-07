経路にもよりますが、在来線の通勤定期券を利用することで新幹線の乗車券部分が不要になる場合があることをご存じでしょうか。Suicaには「タッチでGo!新幹線」や「Suica定期券」といったシステムがあり、組み合わせれば通常よりも安く新幹線を利用できるケースがあります。 本記事では、条件を満たした場合に、在来線の通勤定期券を新幹線で活用できるケースについて解説します。 新幹線で在来線の通勤