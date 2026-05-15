HB-E300系気動車が上野駅まで乗り入れJR東日本は、観光列車「海里」のHB-E300系気動車を使用した夜行団体臨時列車「月光（ムーンライト）海里」を、2026年5月15日から16日にかけて新潟〜上野間で運行します。東京都内に珍しい気動車が乗り入れます。【画像】長い！これが新潟と上野を結ぶ「夜行列車」の運行時刻です「海里」は、新潟の食や日本海の景観を楽しむことをコンセプトに、2019年から羽越本線の新潟〜酒田間で運行され