¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØà¸¤ÍðÆþá¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ·Ñ¤òÀä»¿¡Ö¤µ¤¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸øÇ§¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¿²ÉÔÂ¤ÎËèÆü¤Ç¡Ä¡£ÌÀÆü¤Ç½ª¤ï¤ó¤Í¤ó¤Ê¡©¡¡Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡×¤È¤Ö¤Ä¤¯¤µ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤ÇÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö°ìÈÖ²¶¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ÷Î¥¥¹¥¡¼½÷»ÒÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼Í½Áª¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤¬¥³¡¼¥¹¤ËÍðÆþ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤Ã¤«¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤ä¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥¶¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â»ô¤¤¸¤¤ä¤«¤é¡¢¼óÎØ¤Ä¤±¤Æ¤¿¤«¤é¡¢²¶°ì½Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÍðÆþ·à¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¶½Ê³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ê¥¿¥¤¥à¤¬¡Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤¹¤°¤ËÊüÁ÷¶É¤¬¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤Æ¤ó¡£¥¿¥¤¥à½Ð¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¡£Â¨ºÂ¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¡Ä£°¡¦£°²¿ÉÃ¡¢¥×¥é¥¹£°¡¦£°²¿ÉÃ¤È¤«½Ð¤Æ¤ëÃæ¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡£¤¢¤ì¤ò½Ö»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸øÇ§¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤È¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ØÃµ¤·½Ð¤»¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¡×¤Èµ¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¼óÎØ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤Ö¤ó½»½ê¤ÈÌ¾Á°½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ä¤í¤«¤é¡£¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤«¤éÍè¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡µÒÀÊ¤«¤é¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢»³¤ÎÊý¤«¤é¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤è¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àã¤ÇÍ·¤ó¤É¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤í¤Ê¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡Ø¤¢¤½¤³¤Ç¿Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢±ó¤¯¤«¤é¥Ü¥ï¡¼¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤è¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡¡¤¸¤ã¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤ÂÐ·è¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£