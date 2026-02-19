女子フィギュアスケート史上初めてオリンピック、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制し、五輪ではバンクーバーで金、ソチで銀メダルを獲得するなど、韓国のフィギュア界の“女帝”と呼ばれるキム・ヨナ。現在35歳になった彼女は、いま、どのように過ごしているのか？ 韓国在住のジャーナリスト・金敬哲氏が寄稿した。

2010年バンクーバー五輪でのキム・ヨナ。当時の世界歴代最高記録を更新し、金メダルを獲得した ©JMPA

2022年に結婚した5歳下の夫との生活、さらに、最近YouTubeに登場すると現役時代にしのぎを削ったライバル・浅田真央についても口を開き……。

2026年1月22日、韓国のフィギュア界の“永遠の女帝”キム・ヨナ（35）がYouTubeチャンネルに出演し、近況を報告した。キム・ヨナが引退後の日常や結婚生活をはじめ、永遠のライバルである浅田真央に対する率直な思いを語ったYouTube動画は、公開からわずか1週間で300万回再生を記録し、日韓両国で話題となった。

「メディア露出を避けてきた」キムヨナの現在

キム・ヨナは2014年のソチオリンピックをもって現役を引退し、2022年にミュージシャンのコ・ウリムと結婚してからは公式活動を控えていた。だが、2026年ミラノ冬季オリンピックを前に、韓国女子バレーボールの“女帝”キム・ヨンギョンの招待に応じ、彼女のYouTubeチャンネルに登場したのだ。

「選手時代はメディアから過度に注目されたため、露出を避けてきた」と語ったキム・ヨナは、「先輩のお招きには応えるのが礼儀だと思いました」と出演動機を明かした。

引退後の“最大の変化”は？

キム・ヨナは、まず、現在は平穏な日常を送っていると伝えた。

「選手時代はトレーニングと撮影を両立させなければならず、休んでいる瞬間でも心の片隅には常にトレーニングへの不安がありました」

「（引退後は）そういった心配もなく、ゆっくり休めることが最大の変化です」

引退後も完璧な体型を維持しているキム・ヨナだが、その秘訣は、運動ではなく食事管理であることも明らかにした。

「健康のために運動しなければならないとは思っているが、運動は最小限に抑え、主に食事で調整している」

2022年に5歳下歌手と電撃結婚…「問題なく暮らしています」

キム・ヨナは結婚生活についても「問題なく暮らしています」と語った。「2人とも特別なことをしなければならないというタイプではないので、ゆっくり食事をしたりコーヒーを飲んだり、美味しい店に行ったりして過ごしている」とし、ささやかながらも充実した日常を紹介した。

キム・ヨナは、2018年に参加した『All That Skate アイスショー』で、招待歌手として出演したクロスオーバーグループ『フォレステラ』のメンバーであるコ・ウリムと出会い、交際に発展した末、2022年10月に結婚に至った。キム・ヨナより5歳年下のコ・ウリムは、結婚1年後の2023年11月に入隊し、2025年5月に除隊したため、現在はまさに水入らずの新婚生活を送っている。

キム・ヨナは、「夫は余裕のあるタイプで、私はせっかちなんです」と語った後、「（だから私は）ゆったりとした生活を練習しています」と明かし、現在は夫婦が互いのペースを合わせていく時期であると打ち明けた。

一方、この日のインタビューで最も注目を集めた内容は、宿命のライバルである日本のフィギュアスケーター・浅田真央に関する発言だった。選手時代を通じてライバル関係にあった浅田真央について、キム・ヨンギョンからの「2人は親しい関係？」という質問に対し、キム・ヨナは「親しいと言うには何だか……」と言葉を濁し、次のように返答した。

「韓日関係のせいで、両国で執拗に比較、分析されました。一つ一つ比較されたんです。彼女と年齢も同じで、身長や体型も似ているから、余計にそう感じたのかもしれません。だからこそ、より注目を集めたのかもしれないけど」

「あまりにも比較されていたので、近づく機会もなく、親しくはなれない状況でした。引退後は会う機会すらなく、それぞれの生活を一生懸命に送っている。ただただ『元気にやっているんだな』と思います」

1990年生まれの同い年のライバルであるキム・ヨナと浅田真央は、ジュニア時代から現役引退まで、すべてのキャリアを共に歩んできた。そこへさらに、日韓の間にある複雑な国民感情が加わり、2人は日韓スポーツ史上、最も熱いライバル関係を築いたといえるだろう。

このような2人を取り巻く状況が、キム・ヨナにとって浅田真央と親しくなる機会を作れない背景となり、それに対する残念な思いを間接的に示したようにも見える。

「試合が終わると真央が泣き出したんです」

日韓両国メディアの過度な関心からお互いに親しくなる機会はなかったと語ったキム・ヨナだが、実は引退後、韓国の雑誌とのインタビューで浅田真央への温かい仲間意識を示したこともあった。

「今回のオリンピック（ソチオリンピック）のフリースケーティングで、私と真央は別の組で競技しました。私がスタジアムに到着したとき、真央は試合中でした。テレビのある選手ラウンジに行って真央の試合を見ていたんですが、試合が終わると真央が泣き出したんです。（私にも）その気持ちがわかるような気がしました。

（私たちは）選手時代はずっと比較され、2度のオリンピックに共に出場し、何度も会ってきました。彼女もオリンピックに対する切実な思いがあったからこそ、その張り詰めていた気持ちが爆発したのだと思いました。（それを）見ながら胸が熱くなりました。彼女の気持ちが痛いほど理解できるから。少し後に私にも起こる状況でもあるから。急いでラウンジを出ました。ラウンジには人が多かったが、泣いている姿を見せたくなかったんです」 （『月刊朝鮮』インターネット版 2014年4月19日）

また、キム・ヨナは2025年のJTBCでのインタビューでも、浅田真央の存在が選手生活に刺激を与えたと振り返っている。

アジアフィギュア界を変えたライバル

「ライバルとして非常に大きな注目を集め、その分お互いに多くの刺激となり、非常に大きな助けになったと思います。2人とも、もしお互いがいなければ、あの実力を保てただろうかと私は思っています」 （『JTBCニュースルーム』 キム・ヨナ独占インタビュー 2025年2月5日）

浅田真央も日本での引退記者会見でキム・ヨナについて、「本当にお互いにいい刺激を与えながら、もらいながら、ずっとスケート界を盛り上げてきたんじゃないか」と語っている。2人の関係は単なる競争相手を超え、お互いの限界を引き上げる最高のライバルだったと言えるだろう。

そして2人は、単なる日韓両国のプライドの対決を超え、西洋中心だったフィギュアスケートの潮流を変え、アジア選手が世界の頂点に立つための技術的基盤と土台を築いた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪では、“キム・ヨナの後継者”と呼ばれるシン・ジア、イ・ヘイン、今大会で引退を表明している坂本花織ら日韓両国の後輩たちが、2人が築いたレガシーを受け継いでいくと思われる。

（金 敬哲）