１３日放送のＴＢＳ「ひるおび」で、フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得した坂本花織（２６）の引退会見を取り上げた。坂本は会見の最後に「私事ながら、結婚しました」と報告。結婚相手は大学の同級生で同い年。５日に入籍したという。番組コメンテーターとして出演したフィギュアスケーターの樋口新葉は「結婚するのは聞いていました」と明かした上で「いつ言うんだろう、とドキドキしていた」というと、