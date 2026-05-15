女子フィギュアスケートで五輪2大会連続メダル（北京、ミラノ）の坂本花織（26）が13日、地元神戸で引退会見。神戸学院大時代から交際を続けてきた同い年の一般男性と今月5日に結婚したことも発表した。【もっと読む】りくりゅう プロ転向で“浅田真央超え”衝撃のギャラが発覚 CM1本で家が建つ今後について坂本は「将来的にコーチ業に専念する。まだ自分が動ける間は、アイスショーに出たり、（スケート）教室もやる予定。も