日本テレビ系「news zeroフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。坂本はその後、テレビインタビューで結婚を伝えた選手の名前を明らかにした。坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣か