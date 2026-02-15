【五輪】選手村でコンドーム不足「１万個が使われた」 ＩＯＣが会見 パリ五輪の３０万個から大幅減？

熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪の選手村で、コンドームの不足問題が話題となっている。

五輪では性感染症予防のため、選手村でコンドームが無料配布されている。イタリア紙「ラ・スタンパ」は１２日、匿名で取材に応じた出場選手の話として「わずか３日でコンドームがなくなった。追加で届くと約束されていたが、いつ届くか誰も分からない」などと報じていた。

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は１４日、イタリア・ミラノで定例会見を行い、選手村で１万個のコンドームが使われたと明かした。

ＩＯＣのマーク・アダムス広報担当者は会見で「選手村でバレンタインデーが本格化している証拠だということだけだ。それ以上は言えない。（コンドームは）１万個が使われた。選手は２８００人です」と笑顔で語った。

さらに、アダムス氏は「冬季五輪では多くの人がコンドームを使うと知っているので、特に驚きはない。北京五輪でも、宿泊施設の各棟入口に設置されたコンドームボックスは全て空っぽになっていた。多くの選手がコンドームを使用しているのは周知の事実。あるいは、友人に渡すために持ち帰っているのかもしれない。ファンへの贈り物として使っている可能性もある」と話した。

同紙は、２４年パリ五輪では３０万個が配布されていたが、今回は１万個と大幅に減少したと伝えている。