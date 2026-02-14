【スノーボードクロス】吉田蓮生 初めての五輪は悔し涙「レース自体はよかった…」 二人三脚で歩む母には感謝、そして4年後成長誓う
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スノーボードクロス 決勝トーナメント(大会8日目/現地13日)
決勝トーナメント1回戦で敗退した吉田蓮生選手が試合後にインタビューに応じました。
4選手が同時に滑走し、上位2人が準々決勝に進む1回戦。吉田選手はスタートでやや出遅れると、中盤で巻き返すものの4位でフィニッシュし、準々決勝進出とはなりませんでした。
試合を終えた吉田選手は、「初めてのオリンピックの舞台に立てたことはすごくうれしいですが、レースに勝てなかったことはもちろん(悔しい)」と涙を滲ませます。
スタートでは後れをとるも、徐々に差を縮め、世界のトップ選手が集まる五輪でも奮闘。「スタートで後れをとってしまった。途中でちょっとずつ(ライバルに)近づいて、レースをすること自体はできたのでよかった」と手応えを明かしました。
そして今回の五輪の経験を次回に生かし「4年後はもちろん、私だけじゃなくチームのみんなで大きく成長して戻ってこられたら」と意気込みを述べました。インタビューの最後には周囲のサポートの感謝も述べた吉田選手。「まずはお母さんにありがとうと言いたいです。私は母と2人で今までやってきたので感謝を伝えたい。またここに帯同してくれたチームやコーチ、サポートしていただいている皆さんにも、感謝しています。ありがとうございます」と語り、最後は笑顔でカメラへ向かって手を振りました。