ÄêÇ¯¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë²ó¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ ¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ¾õ¶·ÅùÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤òÄêÇ¯¤È¤¹¤ë´ë¶È¡ÊÄêÇ¯À©¤ÎÇÑ»ß´ë¶È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï34.9¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤è¤ê2.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÂà¿¦¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë50Âå¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É·¿´ë¶È¸¦½¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Þ¥á¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÂçÄÍ¼÷¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÄêÇ¯£µÇ¯Á°¤«¤é¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡× £±Ëü¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤Î½ª¤¨Êý¡×¡Ù¤«¤é¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¸å²ù¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÄêÇ¯¸å¤Î¸å²ù¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÂçÄÍ¼÷¡ØÄêÇ¯£µÇ¯Á°¤«¤é¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡× £±Ëü¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤Î½ª¤¨Êý¡×¡Ù
* * * * * * *
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡¢Â¾¿Í¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤â¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤Å¤¯¤·¤Î¿Í¤Ï¼«¸ÊÇ§¼±¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÖÌä¤¤¡×¤òÊÑ¤¨¤ë
»°½½¿ôÇ¯Á°¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¤äÃÄÂÎ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆâÄê¤¬½Ð¤¿£±¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè°ì»ÖË¾¤ËÆþ¼Ò¤Ç¤¤¿¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¶âÍ»¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅ¾¶Ð¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜµ»ö¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå½ªÈ×¤¢¤ë¤¤¤Ï½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Ï´õË¾ÄÌ¤ê¤Î´ë¶È¤ä¿¦¼ï¤Ë½¢¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ÎÊÄºÉ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆâÄê¤¬½Ð¤¿²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Î¾À¤Âå¤È¤âÁÈ¿¥Æâ¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê1¡Ë
ÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤Ç¡¢Àµ²ò¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤éÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÏ¼¯ÀµÄ¾¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î²òË¡¤Ç¤³¤ÎÆñÌä¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Í¾¤ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
£±¥ö·î°Ê¾å¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡ÖÌä¤¤¡×¤ÎÀµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤«¤éÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¾ÃµîË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç£É£Ôµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¾ÉôÌç¤ä¸ÜµÒ¤È¤ÎÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ð£Í¡Ë¤ä´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¼¤¦»Å»ö¡×¤ä¡ÖÄ´À°¡×¤ò¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤«¡ÖºÇ¾®¡×¤Î»Å»ö¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï£Ð£Í¤ä´ÉÍý¿¦¤ÎÌò³äÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¾ÃµîË¡¤ä»×¹Í¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê2¡Ë
ÄêÇ¯¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ç¼¡¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ï¡¢¡Ö²æËý¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
ÆÃ¤Ë°ìÊýÅª¤Ë²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤¿¡ÖÌò¿¦ÄêÇ¯¡×¡Ö´×¿¦¤Ø¤Î°ÛÆ°¡×¡Ö»Ò²ñ¼Ò¤äÍ»»ñÀè¡¢¼è°úÀè¤Ø¤ÎÅ¾ÀÒ¡×¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¡×¤Î¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾å¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¡×¤È²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖµñÈÝ¤¹¤Ù¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²æËý¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤
ÍÍ¡¹¤Ê²ñ¼Ò¤Î¡ÖÌò¿¦ÄêÇ¯¡×¤ä¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤¿¿Í¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¼«¿È¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò²ñ¼Ò¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢£Ñ£Ï£Ì¤Ë·ë¹½¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ª·ø¤¤Âç´ë¶È¤Ç¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¼Â¤Ï¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿·È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¾ò·ï¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½Ö¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
ÄêÇ¯¸å¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¾ÃµîË¡¤Ç¹Í¤¨¤ë¤â¤è¤·¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×»Å»ö¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÄêÇ¯£µÇ¯Á°¤«¤é¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡× £±Ëü¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤Î½ª¤¨Êý¡×¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£