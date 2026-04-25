高齢者夫婦は年金だけでは生活費が足らず、「老後の生活費が数十年間で2000万円不足するかもしれない」とする、いわゆる「老後2000万円問題」が話題になりました。 この問題を意識して、定年前までにできるだけ多く貯蓄しておこうと考える世帯も少なくないでしょう。 今回のケースでも、老後2000万円問題を心配している40代の共働き夫婦が登場します。貯蓄が600万円ありますが、まだまだ足りないと考えている