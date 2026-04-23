「スマホ依存」が脳に与える影響が問題視されています。たしかに、SNSや動画の「無限スクロール」は脳を活性化させていない状態だと言えますが、使い方次第ではボケ防止にも役立つガジェットになりえます。【前編を読む】スマホは「最強の認知症予防ツール」…医師が解説する「使えば使うほど脳が若返る」最新常識スマホのカメラで認知症を防げるスマホを使ううえで意識したいのが、脳の使い方のバランスだ。コンテンツが次々と降