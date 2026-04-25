高齢者ほど家を借りられない問題が発生している。なぜなのか。住生活問題に詳しい葛西リサ氏は「高齢者へ積極的に物件を紹介する不動産会社はわずか13.7％にとどまる。高齢者ほど家が借りられないという現象は、高齢化の進む今、人ごとではない」という――。※本稿は、葛西リサ『単身高齢者のリアル――老後ひとりの住宅問題』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／LSOphoto※写真はイメージです - 写真