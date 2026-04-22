「50代で貯金が200万円しかない」と聞くと、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。老後までの時間が限られている中で、これからどのように資産を増やしていけばよいのか悩むのは当然です。 しかし、50代からでも現実的に老後資金を増やす方法はあります。本記事では、無理なく取り組める方法をわかりやすく解説します。 支出の見直しで資産を増やす土台を作る 資産を増やすうえで最初に取り組みたいのが、