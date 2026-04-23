東京郊外の築古アパートで、老後に備えて一人暮らしをするユリさん（仮名・52歳）は、非正規雇用で手取り20万円という余裕のない生活を送っています。そんなある日、73歳の母親が「モラハラ夫にもう耐えられない」と、熟年離婚をして逃げてきたのです。年金月6万円しか収入がない母親を抱え、みるみるうちに破壊されていく娘の日常。そして、極限状態の同居生活で放たれた、娘をブチギレさせる母親の〈悪気のないひと言〉とは。「