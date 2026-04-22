警察庁の発表によると、全国の警察が2025年の1年間に取り扱った遺体は20万4562体。そのうち、一人暮らしの自宅で亡くなった「孤独死」は7万6941体だった。さらにそのうちの3割以上は死後8日以上を経過して発見されたという。また、内閣府の資料によるとその内訳は、75〜79歳が4329人、70〜74歳が4047人と70代が突出しており、男女別では男性が1万7620人と、女性4598人の3.8倍にもなる。80代を超えると、やはり心配した家族などがヘ