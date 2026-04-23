「親の介護」と聞いて、食事の介助や排泄の世話を真っ先に思い浮かべてはいないだろうか。だが、必ずしもそうとは限らない。子が担うべき真の役割は、自ら手を動かすことではなく、介護・医療サービスの全体を差配する「司令塔」になることなのだ――。【画像】経済的な面で心配になった時に相談すべき場所緩和ケア医でもある岡山容子氏の書籍『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取る