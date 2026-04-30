先行きの見えない現代社会において、物価高などの影響もあり、老後のことが心配になる方もいるのではないでしょうか。年金もあてにならないとい言われる中、定年後も働こうと考える高齢者もいるかもしれません。 本記事では、シニアでも稼げるパートにはどのようなものがあるか紹介します。また、パートだけで老後の生活を支えていけるのかどうかについても解説します。 「65歳の短時間労働」で“時給