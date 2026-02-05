ドラゴンゲート５日の後楽園ホール大会でストロングマシーンＪが藤波辰爾（７２）を招へいして、アジアタッグ王者の望月成晃（５６）、ドン・フジイ（５５）組へ挑戦することを宣言した。

Ｊは名レスラー、スーパー・ストロング・マシン（Ｓ・Ｓ・マシン）の実の息子だ。この日は所属するユニット「ナチュラルバイブス」のＫｚｙ、Ｕ―Ｔ、ＧｕＣ（柳内大貴）、＠ＫＥＹ（佐原明浩）と組んで、「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」の豹＆Ｂｅｎ―Ｋ＆ＪＡＣＫＹ ＫＡＭＥＩ＆Ｒｉｉｉｔａ＆望月ジュニアと激突した。Ｊ好連係をさく裂させ、観客を沸かせた。

試合はＫｚｙがＢｅｎ―Ｋにランニングエルボースマッシュを決めてバイブスに凱歌。Ｋｚｙは新加入のＧｕＣと＠ＫＥＹとともに２３日福岡大会で、オープン・ザ・トライアングルゲート王者の豹＆Ｂｅｎ―Ｋ＆望月ジュニアへ挑戦することが決定した。

これに触発されたＪは、父、Ｓ・Ｓ・マシンも戴冠したアジアタッグ王座への挑戦を直訴。パートナーについては「せっかくならその頃の歴史を知る人物、藤波辰爾はどうですか」とまさかのレジェンドを指名した。

突然の表明に斉藤了ＧＭも面食らい気味。しかし、３月３日後楽園大会での王座戦実施を目指すことと、藤波と早急に交渉することが約束された。

Ｓ・Ｓ・マシンと藤波と言えば、１９８５年熊本で起こった伝説の『お前、平田だろ』事件が今でもファンの語り草だ。まさかこの事件までも再現されてしまうのだろうか…。