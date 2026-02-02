明治時代に「散髪脱刀令」の誤解で存亡の危機に瀕した大相撲…”相撲絶対禁止論”まで叫ばれていたのに現代まで生き残れたワケ

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『「まげが結えなくなった力士は引退」はデマ!?…薄毛や細毛の力士たちの気になる「ちょんまげ事情」』より続く。

時代に逆行する「蛮風」とされた大相撲

まげを結い、和服に身を包んでこそ力士だ。

「力士がトレパン姿で国技館に出勤し、角刈り頭で相撲を取っていたら、大相撲は現代に残っていなかったろうね」

八角理事長（元横綱北勝海）が、そう語ったことがある。

ところが、約150年前の1871（明治4）年、大相撲とまげは存亡の危機に直面した。歴史の授業で習う「散髪脱刀令」だ。

髪形は自由--という意味だったが、明治維新直後の混乱期、社会に誤って伝わり、まげを切らなければならない法律が生まれたと勘違いされた。黒髪をバッサリ切ってしまう女性も続出。当時の東京府などが慌てて、女性が理由なく断髪することを禁じたほどだ。もっとも、油で固めた女性の髪は洗うのも一苦労で、喜んで切った人もいたともいわれるが……。

文明開化、そして明治政府の欧化政策で世の中が急速に変化する。旧習を廃し、欧米の文化を取り入れることで近代国家を建設しようとする空気の中、大相撲は「蛮風だ」とされた。

「社会の欧化」といえば聞こえはいいが、江戸の文化・風習は時代遅れの烙印を押され、国内は一気に「欧米かぶれ」になった。

《ざんぎり頭をたたいてみれば 文明開化の音がする》

歴史の教科書にも載っている明治初期の囃し歌は、こう続く。

《ちょんまげ頭をたたいてみれば 因循姑息の音がする》

さらに、「裸体禁止令」が出された。まげを結い、寸鉄身に帯びず裸で戦う大相撲は、まさに、時代に逆行する「蛮風」とされた。

社会奉仕活動を行った力士たち

相撲の理解者もいた。西郷隆盛や伊藤博文、板垣退助らが擁護に回った。しかし、相撲＝野蛮という見方は強まるばかりで、「相撲絶対禁止論」まで叫ばれるようになっていった。 そこで、「相撲会所」（現在の相撲協会）が打ち出したのが、社会奉仕活動だった。世のため人のためになることで、相撲の存在を認めてもらおうというのだ。力士の社会奉仕を名目に、消防団「力士消防別手組」の設置を願い出た。

大男が火事場で何の役に立つのか、という批判に対し、相撲会所は運動会を開催。綱引きでは千葉・館山周辺の漁師5人を相手に、力士1人で圧勝。さらに、持久走では人力車を引っ張る車夫の集団を破り、力士の運動能力の高さを知らしめた。

こうして消防団が許され、「害悪論」をはねのけ、社会にその存在を認めさせた大相撲。いまも力士はまげを結い続けている。

【前回の記事を読む】「まげが結えなくなった力士は引退」はデマ!?…薄毛や細毛の力士たちの気になる「ちょんまげ事情」