阪神―DeNA9日に甲子園球場で行われたプロ野球、阪神―DeNAの始球式に現れた大物に熱い視線が注がれた。マウンド上では力強い投球を披露。球場を沸かせた光景に反響が広がっている。晴天の甲子園球場でファンから視線を受けたのは「スーパーマリオ」シリーズに登場する、世界的に有名なゲームキャラクターのマリオ。マウンドに立つと右手から鋭い一球を投げ込み、ファンの声援に応えていた。この試合は任天堂株式会社の協賛