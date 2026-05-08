恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（２０１９年）出演で知られる、フィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（２８）が８日、自身のインスタグラムを更新。７年前、２１歳の時にパニック障害を発症していたことを公表した。田辺は「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください」と切り出し、「私は７年前、２１歳の時にパニック障害になりました。突然、電車の中で心臓がバクバクして、呼吸の仕方