¥¦¥ÞÌ¼¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¡ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤Î¿¿¿ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè32²ó¡§¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè32²ó¤Ï¡¢´°Á´Ìµ·ç¤ÎÆ¨¤²¤Ç¡¢ÌµÇÔ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
ÌµÇÔ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¡photo by Kyodo News
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤À¡£¾ï¤ËÊª»ö¤ò¿ôÃÍ¤ÇÂª¤¨¡¢ÌµÉ½¾ð¤«¤ÄÌµµ¡¼Á¤ËÌÜÅª¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï"Æ¨¤²"¤ÎÀïË¡¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¹ï¤ó¤ÇÂ¾¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£À¸¤Êª¤È¤Ï»×¤¨¤Ìµ¡³£Åª¤ÊÁö¤ê¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¡Á1992Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡£Æ±ÇÏ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯Â¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¡¢°µ´¬¤Î"Æ¨Áö·à"¤ÇÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤Ï¡¢¡ÖºäÏ©¤Î¿½¤·»Ò¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¸Í»³°ÙÉ×¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ï¡¢ºäÏ©Ä´¶µ¤Ç½êÍÇÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤â¤½¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÏ¤¬£±Æü£²¡Á£³²óºäÏ©¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Æ±ÇÏ¤Ï£´²ó¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ1991Ç¯¤Î£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢£³Ï¢¾¡¤Ç£ÇµÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È½é£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¨¤²¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡£´ºÐ½éÀï¤Î£Ç¶¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ¨¤²¤Æ£·ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£Â³¤¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ì´§ÌÜ¤Î£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â¡¢£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£Ã±¾¡1.4ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢Í¾Íµå¿å¿¡Ê¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¡Ë¤ÎÂ×´§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§ÌÜ¤È¤Ê¤ë£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤³¤½¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤¬ºÇ¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Îº¢¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë"µ÷Î¥±äÄ¹¤ÎÉÔ°Â"¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æ±ÇÏ¤Ï·ìÅýÅª¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£»ö¼Â¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ó¡¢»©·î¾Þ¤Èµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï»©·î¾Þ¤«¤é400£í¤Îµ÷Î¥±äÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£µ÷Î¥¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï2.3ÇÜ¤È»©·î¾Þ¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¼þ°Ï¤ÎÉÔ°Â¤òÆñ¤Ê¤¯Ê§¿¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¹¤«¤µ¤ºÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Á°È¾1000£í¤ò61ÉÃ£²¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¤ÇÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤Ç¸åÂ³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÀèÆ³¡£¥ê¥º¥à¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë¤Ï¡¢ÉÜÃæ¤ÎÄ¹¤¤Ä¾Àþ¡£Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë400£í¤È¤Ê¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤Î¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´Ñ½°¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ÏÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÇÄ¾Àþ¤Îºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°È¾å¤¬µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥°¥ó¥°¥ó¤È²ÃÂ®¡£¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥Þ¥ä¥Î¥Ú¥È¥ê¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÌÌ¡¹¤âÆÍ¤Êü¤·¤Æ¡¢£´ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ëÈÄ¤òÄÌ²á¡£ÌµÇÔ¤ÎÆó´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Î200£í¤´¤È¤ÎÄÌ²á¥é¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï12ÉÃ£²¡Á12ÉÃ£µ¤Î´Ö¤Î¥é¥Ã¥×¤ò£¸²ó¤âÊÂ¤Ù¤ë·ÝÅö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡×¤¿¤ëËÜÎÎ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï»°´§¤ò¤«¤±¤Æ£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤ËÄ©Àï¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¤µ¤é¤Ë600£íµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ£²Ãå¡£½é¤á¤Æ¤ÎÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°úÂà¡£Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤«¡£Éé¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¬Àµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤3000£í¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯Ãæµ÷Î¥°Ê²¼¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£