山梨に“サンリオの新ミュージアム”4．3からオープン！ 数量限定グッズ付きチケットも販売
山梨・甲斐市に誕生するサンリオの新ミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」（以下、山梨いちごの王さまミュージアム）のオープン日が、4月3日（金）に決定した。
【写真】トートバッグとポストカード付き！ 数量限定チケットの詳細
■ファンへの贈り物として誕生
今回オープンする「山梨いちごの王さまミュージアム」は、これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができる、辻信太郎とその分身ともいえるキャラクター“いちごの王さま”が「みんななかよく」の想いを込めて作ったミュージアム。
施設内では、サンリオの創成期とキャラクター、グッズ、いちご新聞などの歴史が知れる資料展示をはじめ、辻信太郎の執務室、個人年表、ゆかりの品の展示や、歴史資料に基づくウエルカムスポット、ショップが展開される。
また、前売りチケットが2月2日（月）10時00分より、各種サイトで販売開始。加えて、トートバッグとポストカードが付いた数量限定の「オリジナルグッズ付きチケット」も用意され、公式サイトやアソビュー！で購入できる。
