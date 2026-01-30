片目を開けて様子を窺い…高級クラブや性接待収賄で逮捕「東大大学院いただき教授」のカリスマ性ゼロ姿

大学の外では”たかり”生活

警察車両の後部座席に座り、片目だけを開けて外の様子を窺う男からは、かつて“カリスマ教授”と言われた品格も威厳もまったく感じられなかった。

１月24日、警視庁は、東京大学大学院・医学系研究科の皮膚科学教授で医師の、佐藤伸一容疑者（62）を収賄容疑で逮捕した。

「捜査関係者によると、佐藤容疑者と部下で同大学院元特任准教授の医師、吉崎歩容疑者（46）の２人が、飲食代を含む計460万円超相当の接待を受けたということです。そのうち、佐藤容疑者は180万円相当の接待を受けたとして逮捕されました。１月26日、共同研究相手で一般社団法人『日本化粧品協会』代表理事の引地功一容疑者（52）（大阪府岸和田市別所町）を約380万円相当の贈賄容疑で東京地検に書類送検しています」（全国紙社会部記者）

佐藤、吉崎両容疑者は、大麻成分の皮膚疾患への効能に関する「社会連携講座」の運営で便宜を図る見返りに、引地容疑者から’23年３月から’24年８月にかけて、高級クラブや、高級ソープランド約30回、計約380万円分の接待を受けていた。さらに、高級飲食店での接待（合わせて計460万円超相当）もあったという。

「１月27日発売の『週刊SPA!』では、引地容疑者が同メディアの取材に応え、接待に費やした額は17ヵ月で〈スーツの仕立て代などプレゼントしたものなどを含めると約3000万円にのぼる〉と告白しています。その間、佐藤容疑者からは“脅迫”まがいの言葉を浴びせられるなどしており〈’25年５月には東大と佐藤、吉崎に対して損害賠償請求訴訟も起こしました〉と話しています」（前出記者）

佐藤容疑者は、1989年に東大医学部を卒業後、同部で皮膚科助手として働き始める。1994年に医学博士を取得し、アメリカ・デューク大学留学や金沢大学の大学院助教などを経て’09年、東大大学院教授に就任した。’21年度の東大病院長賞を受賞するなど、強皮症研究の権威で知られる。東大医学部では“カリスマ“的存在で、その功績が讃えられていた。

しかし、大学の外では“たかり”生活が日常化していたと思われる。東大院“カリスマ”教授が起こした今回の事件。東大全体を揺るがす大問題であり、社会的影響もかなり大きいと思われる。どの程度の罪になるのだろうか。

佐藤容疑者は懲戒解雇

例えば、’21年１月に三重大付属病院の元教授が、医薬品や医療機器の納入に便宜を図る見返りに、薬品会社などから現金計400万円を提供させたとして、第三者供賄罪や詐欺罪に問われ、’23年１月、懲役２年６月、執行猶予４年（求刑：懲役４年）の判決が言い渡されている。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士に聞いた。

「弁護活動によって多少左右される可能性はありますが、本件は執行猶予判決になる可能性が高いと考えます。たしかに、高級クラブや性風俗の接待が継続的になされていたこと（単発ではない）、供与を受けた金額が大きいこと、東京大学大学院教授という地位を利用して職務の公正及びそれに対する社会一般の信頼を損ねた程度は大きいことなどを考慮すれば、実刑判決という判断もあり得るとは思います。

しかし、他方で、被疑者に前科前歴がないこと、大きく報道されて社会的制裁を受けていること、また、公判期日においては、おそらく情状証人の出廷や反省の弁などが想定されることなど、酌むべき事情も考慮されることになると思います。したがって、本件は、執行猶予判決になる可能性が高いのではないかと考えます」

１月28日、東大の藤井輝夫総長が異例の謝罪会見を行い、

「佐藤氏の行為は教職員に求められる倫理意識を著しく欠いたものであり、最も厳しい懲戒解雇という処分を行いました」

と発表した。今後行われる裁判で、佐藤容疑者の口からどんな言葉が発せられるだろうか。